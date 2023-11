München (ots) -Vor 28 Jahren ging der "RTL-Spendenmarathon" erstmals auf Sendung. Bis heute ist er die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Auch RTLZWEI engagiert sich in diesem Jahr wieder für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Im Rahmen einer Live-Schalte innerhalb der heutigen Ausgabe der "RTLZWEI NEWS" ging es direkt ins RTL-Spendenmarathon-Studio. Dort übereichte Oliver Pocher die Spende von RTLZWEI.Gestern um 18:00 Uhr startete der "RTL-Spendenmarathon", in dem über einen Zeitraum von über 24 Stunden Geld für die Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gesammelt werden. RTLZWEI unterstützte heute Nachmittag dieses besondere TV-Ereignis mit einer Live-Schalte von den "RTLZWEI NEWS" zum RTL-Spendenmarathon. Dabei überreichte Oliver Pocher die Spende von RTLZWEI.Mehr als 266 Millionen Euro hat der RTL-Spendenmarathon seit 1996 für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt gesammelt. Alle Spenden werden von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." an gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Die Stiftung kontrolliert genau, dass die Gelder nur für den vereinbarten Zweck eingesetzt werden. Für jedes Hauptprojekt engagiert sich eine prominente Persönlichkeit als Patin oder Pate. Sie begleiten das Projekt vor Ort von Anfang an und zeigen den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass ihre Spendengelder eins zu eins bei den bedürftigen Kindern ankommen. In diesem Jahr steht im Mittelpunkt der Hilfe die Unterstützung von benachteiligten Kindern in Deutschland sowie die Hilfe für Kinder und Familien in Krisen-, Katastrophen- und Kriegsgebieten.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als Home of Reality zeigt RTLZWEI Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps mit faszinierenden Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5651929