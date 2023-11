Ein Betrunkener steigt ins Auto, um loszufahren, sagt etwas, und erhält per Smartphone eine Nachricht mit seinem genauen Promillewert und einer Warnung vor Alkohol am Steuer. Forschende arbeiten gerade an einer App, die genau das ermöglichen soll. Am Institut für Notfallmedizin der Stanford University forscht man derzeit an einer Software, die den Alkoholgehalt im Blut eines Menschen per KI-gestützter Stimmerkennung ermitteln kann. Die kürzlich veröffentlichten ...

