Beim Verbrenner kann Deutchland auf eine lange Historie und die besten Innovationen zurückblicken. Doch das Auto der Zukunft wird in China gedacht und gebaut, erklärt Ferdinand Dudenhöffer im wO-TV Interview.Martin Kerscher: Herr Dudenhöffer, ist der Technologievorsprung der chinesischen Autoindustrie wirklich so gewaltig? Ich meine, Deutschland war ja nun wirklich jahrzehntelang Weltmeister in der Autoherstellung. Ferdinand Dudenhöffer: Absolut. Wir beherrschen die Präzision, die Qualität, und zwar beim heutigen Fahrzeug, was sehr stark durch Verbrenner geprägt wird, was sehr stark geprägt wird durch Mechatronik. Die Zukunft vom Auto sieht aber anders aus. Die Zukunft ist das Elektroauto. …