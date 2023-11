Der Genschere-Spezialist CRISPR Therapeutics hat am Freitag an der Technologiebörse massiv zulegen können. Die Anleger feiern weiter die Genehmigung für die erste CRISPR-basierte Gene-Editing-Therapie eines Biotech-Unternehmens, die in dieser Woche die britische Zulassungsbehörde MHRA erteilt hat. Leser des AKTIONÄR profitieren von dem Kursanstieg.

