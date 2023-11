Die globale Staatsschuldenkrise ist seit dem Ende der Niedrigszinsphase wieder in den Vordergrund gerückt, erklärt Professor Dr. Thorsten Polleit, Gründer des Ludwig von Mises Instituts. Im Gespräch mit wallstreetONLINE schildert Polleit, wie die die niedrigen Zinsen des vergangenen Jahrzehnts ein trügerisches Bild der Stabilität gezeichnet haben. Mit dem jüngsten Anstieg der Zinsen ändert sich das Bild dramatisch. Polleit glaubt, dass die Zentralbanken auf diese Entwicklung mit einer vorzeitigen Senkung der Leitzinsen reagieren könnten. Dies könnte kurzfristig die Inflation dämpfen, aber langfristig eine erhöhte Inflation durch eine wachsende Geldmenge zur Folge haben. Was das für Anleger bedeutet und wie man sich am besten absichert: Jetzt das komplette Interview ansehen!