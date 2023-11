Krypto News: Bitcoin-Revolution in Deutschland, Krypto-Sicherheitsalarm und verstecktes Mining in Warschau

In einer Welt, in der Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, beleuchten drei aktuelle Ereignisse die facettenreiche Natur dieser Technologie: In Deutschland wird eine Initiative zur Etablierung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel diskutiert, ein signifikanter Sicherheitsvorfall bei einer Kryptobörse wirft Fragen zur Cybersicherheit auf, und in Polen sorgt die Entdeckung illegaler Krypto-Mining-Rigs für Aufsehen. Diese Entwicklungen zeigen sowohl die wachsende Akzeptanz als auch die Herausforderungen im Bereich der digitalen Währungen auf globaler Ebene.

Cotars Vision: Bitcoin als Deutschlands neue Währung

Joana Cotar, Mitglied des deutschen Bundestags, hat eine weitreichende Initiative vorgestellt, die darauf abzielt, BTC als gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland zu etablieren. Diese Initiative sieht eine vorläufige Prüfung vor, um einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der BTC offiziell als Währung anerkennt. Cotar betont die Notwendigkeit der rechtlichen Sicherheit sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen. Sie adressiert dabei mögliche Risiken, die mit BTC verbunden sind, wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere illegale Aktivitäten.

"Nobody needs the digital euro," says Member of Germany's Parliament while wearing a Bitcoin T-shirt. pic.twitter.com/Rw4qdeKE0h - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 11, 2023

Im Rahmen ihrer Kampagne "Bitcoin im Bundestag" konzentriert sich Cotar darauf, ihre Kollegen im Parlament über die Vorteile von BTC aufzuklären. Die Kampagne zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Technologie hinter BTC und dessen potenzielle Vorteile zu fördern. Zu den Hauptpunkten ihrer Fokussetzung gehören die Förderung der Freiheitsaspekte von BTC, wie Datenschutz, Sicherheitsstandards und die Vermeidung von Überregulierung. Cotar beabsichtigt, eine formelle Bundestagskommission einzurichten, um die technologischen Unterschiede zwischen BTC und anderen digitalen Vermögenswerten zu erforschen.

Sie ist bekannt für ihre Kritik an den Plänen der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine digitale Währung, hat ihre Stimme in die laufende Debatte über digitale Währungen in Europa eingebracht. Sie argumentiert, dass die dezentralisierte Natur von BTC es zu einer geeigneteren digitalen Währung für Deutschland macht. Ihre exklusive Fokussierung auf BTC über andere Kryptowährungen hinaus steht im Einklang mit der Ansicht vieler Befürworter, die BTC als das vielversprechendste digitale Vermögenswert ansehen. Cotars Initiative könnte Deutschland zu einem Pionier in der staatlichen Akzeptanz von BTC machen und andere Nationen dazu anregen, ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen zu überdenken.

Regulierung und Zukunft des Krypto-Marktes in Europa: Ein Jahr nach FTX

Ein Jahr nach dem Zusammenbruch von FTX ist die Lektion für Europa klar: Die EU hat ihren Fokus auf die fundamentale Frage gerichtet, welchen Nutzen die pseudonyme Krypto-Welt bietet. Trotz der Schockwellen, die der Kollaps von FTX durch die Krypto-Welt schickte, hat sich in der EU-Krypto-Regulierung wenig geändert. Dies zeigt, dass Brüssel weniger an den direkten Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs interessiert ist, sondern vielmehr an der grundsätzlichen Relevanz und dem Nutzen von Krypto-Vermögenswerten. Laut Dea Markova, Managing Director und Leiterin für digitale Vermögenswerte bei Forefront Advisers, bedarf es einer adäquaten Regulierung des Krypto-Vermögensmarktes, um risikoaverse und institutionelle Kapitalgeber anzuziehen. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Balance zwischen der Verhinderung von Katastrophen in der Größenordnung von FTX und einer fortschrittlichen Entwicklung des Marktes zu finden.

FTX could come back (without Sam Bankman-Fried) https://t.co/MpU2kX5qge - Bloomberg Crypto (@crypto) November 17, 2023

Die EU arbeitet bereits seit November 2022 an der Märkte für Krypto-Vermögenswerte-Regulierung (MiCA), die grundlegende Anforderungen wie ordnungsgemäße Autorisierung, Verwahrung und Kundengeld Registration festlegt. Diese Prinzipien sind unstrittig und bilden das Fundament für die Führung eines Investmentgeschäfts. Die MiCA-Regulierung, deren wesentliche Teile bereits feststehen und die in den nächsten fünf Jahren nicht überarbeitet werden, wird als ausreichend angesehen, um einen weiteren Vorfall wie den von FTX zu verhindern. Zudem wird der Fokus auf die Erstellung ergänzender technischer Regeln gelegt, die den Rahmen der MiCA nicht überschreiten dürfen. Die Debatte um die angemessene Trennung von Vermögenswerten und Aktivitäten, insbesondere bei Unternehmen, die als Börsen fungieren, native Token herausgeben und Kreditdienstleistungen anbieten, bleibt ein internationales Diskussionsthema.

Sicherheitsbedenken im Krypto-Sektor: Lektionen aus dem Poloniex-Hack

Der jüngste Vorfall bei der Kryptowährungsbörse Poloniex, bei dem ein Betrag von über 100 Millionen Dollar gestohlen wurde, hat die Aufmerksamkeit auf die drängenden Sicherheitsfragen im Krypto-Sektor gelenkt. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen und einer besseren Regulierung, um die Vertrauenswürdigkeit und Stabilität digitaler Währungen zu gewährleisten.

In der Folge des Hacks hat Poloniex angekündigt, dass sie mit einer führenden Sicherheitsaudit-Firma zusammenarbeiten, um ihre Sicherheitssysteme zu verstärken. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen der Nutzer wiederherzustellen und die Sicherheit der auf der Plattform gehaltenen Fonds zu gewährleisten. Die Sicherheitsbedenken, die durch solche Vorfälle aufgeworfen werden, sind nicht nur für einzelne Börsen relevant, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf die allgemeine Wahrnehmung und Akzeptanz von Kryptowährungen als sichere Anlageklassen.

Unerlaubte Kryptowährungsaktivitäten im Warschau

Im polnischen Obersten Verwaltungsgericht in Warschau wurden illegale Krypto-Mining-Rigs entdeckt. Die Geräte, die für das Schürfen von Kryptowährungen eingesetzt werden, fand ein technischer Mitarbeiter, der früher mit einer externen Wartungsfirma verbunden war. Diese Computer waren versteckt in Lüftungskanälen und technischen Fußböden des Gebäudes. Der Vorfall, der zwischen August und September dieses Jahres entdeckt wurde, verursachte keinen Sicherheitsbedrohungen für die beim Gericht gespeicherten Daten, wie Richter Sylwester Marciniak, Leiter der gerichtlichen Informationsabteilung, bestätigte. Die illegal installierten Rigs zogen jedoch erhebliche Mengen Strom, deren Kosten auf mehrere hundert bis tausend Zloty pro Monat geschätzt werden. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein und zog Experten für IT, Strom und Energieverbrauch hinzu, um den exakten Stromverbrauch zu ermitteln. Auch die Agentur für innere Sicherheit wurde in den Fall involviert.

Kurioser Fund im Obersten Verwaltungsgericht in Warschau: Ein Mitarbeiter entdeckte im Lüftungsschacht Mining-Geräte zum Schürfen von Kryptowährungen.https://t.co/jQTjCXW463 - BTC-ECHO (@btcecho) November 17, 2023

Nach der Entdeckung der Mining-Ausrüstung im Gebäude des Obersten Verwaltungsgerichts wurden umgehend Konsequenzen gezogen. Der Präsident des Gerichts kündigte den Vertrag mit der externen Wartungsfirma, die zuvor für die Instandhaltung der Geräte verantwortlich war. Zwei Mitarbeiter dieser Firma, die für den betroffenen Bereich des Gebäudes zuständig waren, wurden entlassen. Die genauen Ausmaße des Stromverbrauchs der Geräte und die Dauer ihres Betriebs sind noch Gegenstand der Untersuchung durch die von der Staatsanwaltschaft beauftragten Experten. Obwohl keine Gefahr für die im Gericht gespeicherten Daten bestand, wurden die Geräte demontiert und gesichert, um weitere Risiken auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei führen weiterhin Ermittlungen in diesem ungewöhnlichen Fall durch.

