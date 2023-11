Dieser Casino-Token geht aktuell durch die Decke und könnte noch höhere Renditen erzielen als $RLB

TG.Casino ist aktuell dabei, sich in der Welt der GameFi-Plattformen einen Namen zu machen. Das Unternehmen sammelte bisher bereits beeindruckende 2,5 Millionen Dollar in seinem PreSale, wobei allein am ersten Tag 300.000 Dollar eingebracht wurden. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass nur noch weniger als die Hälfte der $TGC-Token für den Erwerb in der laufenden Vorverkaufsphase verfügbar sind.

2023 war das Jahr, in dem GameFi-Token, angeführt von Rollbits $RLB, zu den Spitzenreitern auf dem Kryptomarkt avancierten. TG.Casino tritt nun mit einem Ökosystem in Erscheinung, das darauf abzielt, die Konkurrenz zu übertrumpfen.

TG.Casino hebt sich durch zahlreiche Vorteile von Rollbit und anderen Gaming-Anbietern ab. Ein wesentliches Merkmal ist das Staking, welches Anlegern ermöglicht, durch das Halten und Staken von $TGC-Token passives Einkommen zu generieren - ein Unterschied zum $RLB-Token. Darüber hinaus unterstützt die Verbrennung von 40 % der TG.Casino-Token die Preisstabilität. Ein Teil der täglichen Gewinne wird außerdem für den Rückkauf von Token verwendet, was wiederum die Einkommen aus den Staking-Belohnungen finanziert.

Die Zeit drängt für Interessenten, da nur noch drei Tage verbleiben, um die $TGC-Token zum niedrigsten Preis im Vorverkauf zu erwerben. Der Preis des Tokens steigt alle fünf Tage um 0,005 Dollar, bis die Obergrenze von 5 Millionen Dollar erreicht ist. Diese Dynamik unterstreicht die Wachstumschancen und das Potenzial von TG.Casino im GameFi-Sektor.

Der Trendwechsel der Krypto-Großinvestoren: Von Rollbit zu TG.Casino

Großinvestoren, bekannt als "Wale", verlagern ihr Kapital zudem von Rollbit ($RLB) hin zu TG.Casino ($TGC), was für viele Anleger ein Weckruf sein könnte.

Diese Bewegung wird zunehmend durch prominente Meinungsführer und Einflussnehmer im Web3-Bereich unterstützt, was sich in einem starken Anstieg der Aktivitäten in sozialen Netzwerken widerspiegelt. Persönlichkeiten wie Eric Cryptoman, Erik Stevens, Dogen, Poe, CTM, Sibel, CheatCoiner und der Wizard of Soho zeigen großes Interesse an TG.Casino, was die Aufmerksamkeit der Kryptogemeinschaft erregt.

Ein bezeichnendes Beispiel für diesen Trend ist die jüngste Umschichtung eines bedeutenden Rollbit-Wals. On-Chain-Analysen haben gezeigt, dass dieser Wal kürzlich $150.000 von Rollbit abgezogen und in TG.Casino investiert hat. In einer bemerkenswerten Transaktion kaufte der Wal TG.Casino-Token im Wert von $50.000 während des Vorverkaufs und stakte sie umgehend.

A $RLB whale recently invested approximately $150K in @TGCasino_ , making a $50K purchase and staking it. View the transaction details here: https://t.co/xOmwQXqg3e Explore the investor's wallet funding at this address: https://t.co/PmRAWicLMd Notably, part of their Rollbit… https://t.co/rTb10zvSKd pic.twitter.com/ESxGzn7ex8 - Erik Stevens (@IHunt100xGems) November 18, 2023

Das Handeln dieses Wals ist ein deutliches Zeichen für die zunehmende Stärke und Akzeptanz von $TGC auf dem Markt und trägt zur Beschleunigung der Initial Coin Offering (ICO)-Phase bei. Erik Stevens, einer der erwähnten Krypto-Experten, hob die Bedeutung dieses Vorgangs hervor, indem er betonte, dass nicht nur die Beachtung durch Wale, sondern auch die direkte Umschichtung von Rollbit zu TG.Casino von entscheidender Bedeutung ist.

Offenbar befinden sich TG.Casino und sein nativer Token $TGC an einem Wendepunkt. Großinvestoren scheinen ihre Hausaufgaben gemacht und nun Gefallen an den Möglichkeiten von TG.Casino gefunden zu haben.

TG.Casino: Revolution im DeFi-Gaming-Markt mit einzigartigen Vorteilen

TG.Casino hebt sich in der dynamischen Welt des DeFi-Gamings deutlich von seinen Mitbewerbern ab und erlebt dadurch ein rasantes Wachstum. Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg ist die Verwendung der Telegram-Messaging-App, die weit mehr als nur eine Kommunikationsplattform ist. Dank ihrer fortschrittlichen Bot-Funktionen hat sich Telegram zu einem zentralen Werkzeug in der Krypto-Community entwickelt.

Ein Schlüsselaspekt, der TG.Casino von anderen Anbietern unterscheidet, ist die unkomplizierte Möglichkeit, Nutzer über Telegram zu erreichen. Dabei entfällt die Notwendigkeit einer Know-Your-Customer (KYC)-Überprüfung für Kunden, die die Plattform über Telegram nutzen, was den Zugang vereinfacht und die Nutzerbasis schnell erweitert.

Die Markenbekanntheit von TG.Casino im Bereich des DeFi-Gamings steigt zunehmend an, was etablierte Konkurrenten wie Rollbit und sogar Marktführer wie Stake.com aufmerksam macht. TG.Casino stellt sich als überlegenes Angebot dar, nicht nur im Vergleich zu Rollbit, sondern auch im Wettbewerb mit Stake.com.

Entscheidender Vorteil von TG.Casino gegenüber Stake.com und anderen ist das eigene Token-Angebot des Unternehmens. TG.Casino bietet nicht nur die Möglichkeit zum Staking und passiven Einkommen, sondern auch attraktive Belohnungen für High Roller.

Um die Wettbewerbsfähigkeit von TG.Casino in Zahlen auszudrücken: Wenn man heute $TGC-Token kauft und stakt, kann man aktuell eine jährliche Rendite von 225 % erzielen. Dieses Angebot unterstreicht die Attraktivität von TG.Casino in der Welt des DeFi-Gamings und zeigt auf, warum es so schnell an Popularität und Anerkennung gewinnt.

Innovative Dynamik bei TG.Casino: Durchbruch mit Eigentoken und attraktiven Angeboten

Telegram, die Messaging-App, die weit mehr als nur ein Kommunikationsmittel ist, spielt eine zentrale Rolle im Erfolg von TG.Casino. Durch ihre fortschrittlichen Bot-Funktionen hat sich Telegram zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Krypto-Universum entwickelt. TG.Casino profitiert davon, indem die Plattform ihren Nutzerkreis durch einen reibungslosen Zugang, ohne die Notwendigkeit einer KYC-Überprüfung, schnell erweitert.

Die Markenbekanntheit von TG.Casino im Bereich des DeFi-Gamings steigt, und selbst etablierte Mitbewerber wie Rollbit und der Marktführer Stake.com müssen sich zunehmend mit diesem neuen, starken Konkurrenten auseinandersetzen. TG.Casino zeichnet sich durch ein überlegenes Angebot aus, das nicht nur Rollbit, sondern auch Stake.com in den Schatten stellt. Im Unterschied zu Stake.com bietet TG.Casino einen eigenen Token an und ermöglicht Staking, passives Einkommen sowie attraktivere Belohnungen für High Roller.

Ein Blick auf die Zahlen untermauert die Wettbewerbsfähigkeit von TG.Casino: Derzeit können Investoren durch den Kauf und das Staking von $TGC-Token eine jährliche Rendite von 223 % erzielen. Zudem verzeichnet der Telegram-Kanal von TG.Casino bereits 6.450 Mitglieder.

Die vollständige Integration des $TGC-Tokens in die Plattform hat das Wachstum weiter befeuert. Besonders attraktiv sind die Angebote wie 200 % Rakeback bis zu 10 ETH und 25 Netto-Cashback. Spieler können auf der TG Casino Plattform Wetten mit führenden Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Stablecoins wie Tether (USDT) platzieren. Wer jedoch mit $TGC-Token wettet, profitiert von einem 25 % Netto-Cashback bei Verlusten.

Diese Maßnahmen schaffen nicht nur einen Anreiz zum Kauf der $TGC-Token, sondern bieten auch eine Art Sicherheitsnetz für risikoreiche Wetten. Dadurch bleiben Spieler länger im Spiel und werden ermutigt, ihre Wetten strategisch zu planen. Das hat zu einem deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen auf der TG Casino Plattform geführt, da immer mehr Krypto-Glücksspielfans die Vorteile des Angebots nutzen möchten.

Auch das Wall Street Memes Casino bietet seinen Nutzern attraktive Vorteile

Das Wall Street Memes Casino bringt neben TG.Casino ebenfalls frischen Wind in die GameFi-Welt. Mit einer beeindruckenden Anzahl von über 5.000 Spielen, darunter exklusive Titel für $WSM-Token-Inhaber, und umfangreichen Live-Sportwettenmöglichkeiten, setzt es neue Maßstäbe.

Besonders hervorzuheben ist die Integration des eigenen $WSM-Tokens und die breite Akzeptanz verschiedener Kryptowährungen. Neue Spieler werden mit einem Willkommensbonus von bis zu 200 % und 200 Freispielen für Ersteinzahlungen in $WSM belohnt. Durch die Einbindung in Telegram-Bots wird zudem ein nahtloses und unkompliziertes Spielerlebnis ermöglicht.

WSM-Casino stärkt sein Ökosystem, indem 10 % der Nettoeinnahmen in den Kauf und die Förderung von $WSM fließen. Mit einem attraktiven Staking-Angebot und einer spannenden Zukunftsvision, die bis Ende 2024 reicht, positioniert sich Wall Street Memes Casino als ein bahnbrechender Akteur im Bereich der Meme Coins.