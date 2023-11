Berlin - Mit ihrer Schauspielrolle an Bord des "Traumschiffs" erfüllt sich Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels einen Kindheitstraum. Ihr größtes Vorbild: Schauspielerin Margot Robbie.



"Für mich ist Margot Robbie die schönste Frau der Welt", sagte Hummels den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). "Eigentlich ist sie schon nicht mehr von dieser Welt. Ich bewundere sie für das, was sie sich aufgebaut hat und wie sie spielt." Sie selbst sei "auch gerne mal Barbie", sagte die 35-Jährige weiter.



"Ich ziehe mich gerne schön an, und Barbie hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, aber meistens stimmen diese nicht. Man muss hinter die Fassade schauen." Von 2015 bis 2022 war Cathy Hummels mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet.

