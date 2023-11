Las Vegas - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Las Vegas gewonnen. Der bereits feststehende Weltmeister fuhr am Ende vor Charles Leclerc (Ferrari) und seinem Teamkollegen Sergio Pérez über die Ziellinie.



Obwohl Verstappen diesmal mit einer Strafe sowie einer leichten Kollision umgehen musste, war sein Sieg am Ende ungefährdet. Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) und George Russell (Mercedes). Fernando Alonso (Aston Martin) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Oscar Piastri (McLaren) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) schied in Las Vegas aus.



Das letzte Rennen der Saison findet in einer Woche in Abu Dhabi statt.

