Barrick Gold beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 3,22 Prozent gestiegen. An zwei der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Dabei ließ das TagesPlus vom Dienstag in Höhe von 3,83 Prozent Barrick Gold heftig jubeln. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...