Frankfurt (pta/19.11.2023/10:00) - Chile ist aus vielerlei Hinsicht ein eindrucksvolles Land. Es ist lang und schmal, die Küstenlinie beträgt fast 6500 Kilometer. Die Hauptstadt Santiago de Chile liegt in einem Tal, im Norden erheben sich die mächtigen Anden. Die Gegebenheiten sorgen für zahlreiche Wetterphänomene und an der pazifischen Küste von Chileschiebt sich eine ozeanische Platte unter den südamerikanischen Kontinent. Wasser dringt in den Untergrund, was dazu führt, dass das Land über außergewöhnlich große Rohstoffvorkommen verfügt. Sie entstehen aus einem Gemisch, welches sich durch Magma, Wasser und hohe Temperaturen ergibt.

Besonders groß sind in Chile die Kupfer-Vorkommen. Die Kupferminen sorgen für mehr als 30% der Weltproduktion. Auch andere gefragte Rohstoffe wie Molybdän, Lithium, Seltene Erden, Gold und Silber schlummern unter der chilenischen Erde. Durch diese Voraussetzung kann Chile zu einem der wichtigsten Länder rundum die Energie- und die Mobilitätswende werden. Der Standort ist für Explorationsunternehmen enorm spannend - und es gibt einige von ihnen, die in Chile spannende Projekte vorantreiben.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) - Chile und eine der größten Minen der Welt

Der Bergbau-Riese mit Sitz in der Schweiz unterhält in Chile eine der größten Kupfer-Minen der Welt. Die Collahuasi-Mine in der Region Tarapaca, im Norden des Landes, beherbergt fast 4 Milliarden Tonnen kupferhaltiges Erz. Sie gilt als drittgrößte Mine der Welt. Den Tagebau führt Glencore zusammen mit Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820). Neben Kupfer bauen die Konzerne auch Molybdän, Silber und Gold ab.

Collahuasi ist eines der Projekte, wegen denen Glencore Anfang des Jahres ein Rekordhoch an den Finanzmärkten erreichen konnte. Eine Analysten glauben, dass in den nächsten Monaten noch mehr drin ist. Deutsche Bank und UBS gaben Kaufempfehlungen ab. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten Mitte November fast 30% über dem Kurs der Aktie.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) - Kupfer bis Mangan aus Chile

Ein australisches Explorationsunternehmen ist mit mehreren Projekten in Chile vertreten. Aushängeschild ist das Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt im Norden des Landes. Die Infrastruktur ist gut und die jüngsten Boden- und Gesteinssplitterproben haben Ziele für eine bevorstehende Bohrkampagne identifiziert, die gegen Ende des Jahres geplant ist und darauf abzielt, die Ressource von 169mt auf 300mt zu erhöhen. Das Manganprojekt Los Pumas, das ideal im Norden des Landes gelegen ist, hat vor kurzem eine Ressourcenerhöhung um 27,5% erfahren. Im Oktober vermeldete Southern Hemisphere Mining den Beginn der Bohrungen auf dem Kupfer-Gold-Projekt Llahuin in Chile. Im Rahmen des Bohrprogramms werden mehrere Ziele erprobt. Die Probebohrungen beinhalten ebenfalls das Kupfer-Gold-Ziel Southern Porphyry. Laut Unternehmen beträgt der Gehalt der jüngsten Gesteinsplitterproben bis zu 7,28 % Cu (Kupfer), 18,65 g/t Au (Gold) so 55 g/t Ag (Silber).

Die Analysten von Hallgarten & Company sehen bei den Projekten des Unternehmens eine Menge Potenzial. Durch die jüngsten Bohrungen seien diese "aus dem Winterschlaf" erwacht und können nun auf die Zielgerade einbiegen. Sie gaben eine Kaufempfehlung für die Aktie von Southern Hemisphere Mining ab. Das Kursziel wurde auf 0,06 Australische Dollar festgelegt. Das entspräche einem Kursanstieg von etwa 400%.

BHP Group (ISIN:AU000000BHP4) - größte Kupfermine in der chilenischen Atacamawüste

Die BHP Group führt in Chile die größte Kupfermine der Welt. Sie trägt den Namen Escondida und liegt im Norden Chiles, direkt in der Atacamawüste. Der weltweit führende Bergbaukonzern hat die Mine im Jahr 1990 fertigstellen können. Bei Escondida arbeitet die BHP Group mit Rio Tinto (ISIN: AU000000RIO1) zusammen.

Mittlerweile wird die Mine gänzlich mit erneuerbaren Energien betreiben, was die Nachhaltigkeit unterstreicht, welche die BHP Group immer weiter hochfahren will. Das britisch-australische Unternehmen beschloss außerdem den Rückzug aus dem Geschäft mit Öl und Gas. Die grüne Wende gefällt vielen Analysten. Laut MarketScreener liegen die Kursziele im Schnitt bei etwas mehr als 30 US-Dollar. Der Konsens lautet auf "Outperform".

Chile wird für die grüne Wende gebraucht

In Chile finden sich viele Rohstoffe, welche für die grüne Wende entscheidend sind. Unternehmen, die Rohstoff-Projekte in dem südamerikanischen Land vorantreiben, verfügen daher über eine gute Stellung auf dem Markt. Das zeigt sich auch an der Börse.

----------

Southern Hemisphere Mining ISIN: AU000000SUH8 Land: Australien & Chile

