Frankfurt (pta/19.11.2023/11:00) - In etwa 30% der globalen Mineralreserven befinden sich in Afrika. Rund 90% der weltweit abgebauten Mengen von Chrom und Platin werden auf dem Kontinent gewonnen. Selbiges gilt für etwa 50% der Diamanten und 40% des Goldes. Außerdem kommen große Mengen an Batteriemetallen wie Lithium und Vanadium aus Minen auf dem afrikanischen Kontinent. Bei diesen Zahlen wird deutlich: moderner Hightech auf der ganzen Welt ist von den afrikanischen Vorkommen abhängig. Und zwar in den verschiedensten Bereichen. Gerade die Elektronikindustrie, der Energiesektor und die Mobilität werden stark von Rohstoffen aus Afrika beeinflusst. Der Übergang in ein grünes Zeitalter ist daher nicht ohne Afrika möglich.

Klar ist auch: Viele afrikanische Länder sind auf ihre Rohstoffe angewiesen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden einige von ihnen in gewissem Maße um ihre Rohstoffe betrogen. Moderner Bergbau in Afrika muss daher nicht nur nachhaltig und grün sein, sondern auch ethisch und konfliktfrei. Es gibt gute Beispiele, an denen sich Explorationsunternehmen orientieren können.

Rio Tinto (ISIN:GB0007188757) - moderne Bergbau-Projekte in Afrika

Rio Tinto wird als Dual-listed Company geführt. Diese besteht aus Rio Tinto plc und Rio Tinto Limited. Die multinationale Bergbaugesellschaft ist in der Erschließung, der Erforschung und dem Abbau von Mineralienvorkommen tätig. Auch in Afrika betreibt Rio Tinto einige spannende Bergbau-Projekte. So beispielsweise den Betrieb Richards Bay Minerals, der in der Gewinnung und Veredelung von Schwermineralsanden weltweit führend ist.

Rio Tinto hat in Afrika moderne Strukturen geschaffen. Die fortschrittlichen Betriebe und Minen sorgen dafür, dass sich die Aktie der Gesellschaft über Jahre hinweg an den Finanzmärkten etabliert hat. Aktuell halten sich die meisten Analysehäuser neutral. Mitte November liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener mehr als 11% über dem aktuellen Kurswert.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadiumlagerstätte im Bushveld-Komplex

Der Bushveld-Komplex in Südafrika stellt ein echtes Rohstoff-Mekka dar. Über die Jahre hat sich daher eine gute Infrastruktur um die zahlreichen Vorkommen in der Region entwickelt. Genau in diesem Gebiet befindet sich das Vanadium-Projekt Steelpoortdrift. Es handelt sich dabei um die weltweit größere unerschlossene Vanadiumlagerstätte ihrer Art. Vanadium Resources will selbst eine Mine errichten und einen Verarbeitungsprozess perfektionieren, um Vanadium für den Stahl- und Batteriemarkt zu produzieren. Diese Unternehmung ist schon weit vorangeschritten.

Ende Oktober vermeldete Vanadium Resources, dass die Projektentwicklung gut vorankommt. So durchlaufen Umwelt- und Wasseranträge das Genehmigungsverfahren, Sozial- und Arbeitsplan wurden bei den Aufsichtsbehörden eingereicht, die Planung der Solarenergie schreitet voran. Auch haben die Firma Matrix und Vanadium Resources ihre Zusagen zum Abschluss von Vertretungs- und Abnahmeverträgen bekräftigt. Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern - so das Unternehmen - werden fortgesetzt.

Mitte November nun die Meldung von Vanadium Resources zur Erhöhung der Projektbeteiligung an Steelpoortdrift von 81,90% auf 86,49%.

Vale (ISIN:US91912E1055) - tief verwurzelt in Afrika

Das Bergbauunternehmen mit Sitz in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist seit 2004 in Afrika präsent. Vale hat viele spannende Projekte in zahlreichen afrikanischen Ländern. Diese erstrecken sich von der Produktion von Kohle bis hin zu Goldminen. Über die Jahre hat sich der Konzern in einigen Ländern einen guten Ruf erarbeitet. Die Herangehensweise von Vale gilt als modern und nachhaltig.

An den Finanzmärkten könnte für die Aktie von Vale in der nächsten Zeit einiges möglich sein. Das geht aus Einschätzungen von einigen Analysten hervor. Ein Beispiel: Im November gab RBC eine Kaufempfehlung ab. Das Kursziel wurde auf 15 US-Dollar festgelegt.

VanEck Global Mining (ISIN: IE00BDFBTQ78) als passender ETF

In diesem ETF kommen einige Konzerne aus der Bergbaubranche zusammen, welche Rohstoffprojekte in Afrika unterhalten. Unter den Top-Holdings sind die BHP Group (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto, Vale, Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) und Barrick Gold (ISIN: CA0679011084).

Afrika nimmt eine Schlüsselrolle in der grünen Wende ein

Afrika stellt einen Kontinent dar, welcher bei der grünen Wende eine wichtige Rolle spielt. Die Rohstoffe in den afrikanischen Ländern werden für den Fortschritt gebraucht, der nötig ist. Wichtig ist eine umweltbewusste und ethisch verantwortungsvolle Herangehensweise der Unternehmen. Dann passen diese auch in eine moderne und nachhaltige Anlagestrategie.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen:

