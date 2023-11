© Foto: DALL-E



Stefan Riße, Kapitalmarktexperte bei Acatis, spricht im wallstreetONLINE-Interview über den "Herdeneffekt" an der Börse und betont die Notwendigkeit, gegen den Strom zu schwimmen.Die Börse belohne nicht selten antizyklisches Handeln, besonders in Momenten, in denen der Herdentrieb am stärksten ist. Nicht nur an der Börse folgen Menschen dem Verhalten ihren Mitmenschen - beispielsweise beim Rausstellen von Mülltonnen, wie Riße erklärt. Dies zeigt anschaulich, wie der Herdentrieb oft belohnt wird, jedoch an der Börse zu kostspieligen Fehlern führen kann. Risse spricht auch über die Bedeutung der selektiven Wahrnehmung, mit der Anleger Informationen oft subjektiv filtern, was zu einer …