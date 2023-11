TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der Einfuhr eingeschränkter Mengen von Treibstoff in den Gazastreifen zugestimmt, um internationale Unterstützung für den Kampf gegen die Hamas zu gewährleisten. "Die humanitäre Hilfe ist essentiell wichtig für die Fortsetzung der internationalen Unterstützung", sagte Netanjahu am Samstagabend vor Journalisten in Tel Aviv. Deswegen habe man auf Bitte der USA die Einfuhr von zwei Tanklastern am Tag in den Küstenstreifen erlaubt.

Netanjahu sprach von einer "minimalen Notfallmenge". Diese solle dazu dienen, das Abwassersystem zu betreiben und damit den Ausbruch von Seuchen zu verhindern. "Der Ausbruch von Seuchen würde den Einwohnern des Gazastreifens und auch den israelischen Soldaten schaden", erklärte er. Es sei zudem ein Übergreifen auf israelisches Gebiet zu befürchten.

Netanjahu bekräftigte, der Gaza-Krieg werde bis zum Sieg über die islamistische Terrororganisation Hamas weitergehen. "Wir werden nur einer zeitweiligen Waffenruhe in Gaza zustimmen, und nur im Gegenzug für die Rückführung unserer Geiseln", sagte er zu Verhandlungen über eine Freilassung der Entführten.

Verteidigungsminister Joav Galant sagte, die Armee befinde sich in der "zweiten Phase" des Kriegs. Die Armee greife vermehrt Ziele im nordöstlichen Teil des Küstengebiets an. Wie Netanjahu sagte er, es seien bereits "Tausende von Terroristen und viele Kommandeure" getötet worden. Er kündigte an, in Kürze werde es auch verstärkt Angriffe im südlichen Teil des Gazastreifens geben.

Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, sagte: "Der Militäreinsatz wird ausgeweitet und erst dann enden, wenn wir die Sicherheit gewährleisten können."

Die Mitglieder des Kriegskabinetts bekräftigten, auch Hamas-Führer im Ausland seien nach dem Massaker am 7. Oktober auf der Abschussliste. "Alle Hamas-Mitglieder sind dem Tod geweiht", sagte Netanjahu./le/DP/jha