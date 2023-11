So etwas haben Astronom:innen eigenen Angaben nach bisher noch nie beobachtet: Ein wohl in einer Supernova explodierter und eigentlich toter Stern ist offenbar wieder am Leben. Oder stirbt der "tasmanische Teufel" letztlich doch bald? Vor gut fünf Jahren wurde erstmals ein sogenannter schneller blauer optischer Transient (Luminous Fast Blue Optical Transient/LFBOT) entdeckt. Dabei handelte es sich um einen blauen Blitz, der bis zu 100 Mal so hell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...