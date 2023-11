Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Aktie der Woche

Southern Cross Gold vermeldet sensationelle Goldabschnitte

Mawson Gold gab vor wenigen Tagen das bisher beste Bohrloch auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt. Es handelt sich dabei um einen spektakulär breiten und hochgradigen Abschnitt mit einer Gold-Antimon-Mineralisierung von 331,5 Metern @ 6,8 g/t Gold. Bohrloch SDDSC082 enthält die höchsten Gehalte (bis zu 4.190 g/t Gold) und beinhaltet drei der fünf besten Einzelabschnitte bei Sunday Creek: 13,1 Meter @ 91,7 g/t Gold, 68,5 Meter @ 4,8 g/t Gold und 5,0 Meter @ 60,9 g/t Gold. Sieben untersuchte Abschnitte weisen >100 g/t Gold auf, 20 untersuchte Abschnitte weisen >15 bis 100 g/t Gold auf und sieben Abschnitte weisen >5% Antimon auf (bis zu 24,3%). Sunday Creek befindet sich zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold, einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson Gold ist.

News: SXG bohrt bestes Bohrloch mit 331 m und 6,8 g/t Gold und durchschneidet 18 hochgradige Adern und 200 m neigungsabhängige Erweiterung der zuvor gemeldeten Ergebnisse

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Uranium Energy und MAG Silver eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus Roth Capital Partners veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Uranium Energy. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,75 US$ aus.

Research-Report: Roth MKM gibt Kaufempfehlung für Uranium Energy Corp. mit Kursziel 6,75 USD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19,50 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für MAG Silver und Kursziel 19,50 USD

