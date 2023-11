FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Austausch israelischer Hamas-Geiseln

"(...) Die Wahl, vor der Israels Regierung (...) in künftigen Verhandlungen über die Geiseln stehen wird, könnte bitterer kaum sein. Auf der einen Seite steht die Möglichkeit, das Leben zumindest einiger dieser unschuldigen Menschen zu retten, auf der anderen Seite die Gefahr, dass die Hamas nicht nur durch den Austausch selbst gestärkt wird, sondern eine Waffenruhe Israels Armee das Momentum nimmt und die Terroristen sich neu aufstellen können, was das Leben vieler Soldaten kosten könnte. Es ist eine Entscheidung, bei der es kein Richtig oder Falsch gibt, die aber dennoch getroffen werden muss. Am Ende steht diese Wahl auch für die vielen Entscheidungen, die Israels Regierung treffen müsste, um eine friedliche Lösung im Nahen Osten möglich erscheinen zu lassen. (...)"/DP/jha