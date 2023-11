© Foto: wallstreetONLINE



Die Euphorie um die scheinbare Wende bei der Inflation und die Aussicht auf sinkende Zinsen haben die Märkte nach oben getrieben. War das übertrieben? Ja, meint unser Börsenexperte Lars Wißler. Wie es jetzt weitergeht.Der Markt zeigt sich von seiner besonders starken Seite. Der Grund? Die ausgezeichneten Inflationsdaten in der letzten Woche. Innerhalb eines Tages wurde die Möglichkeit einer Zinserhöhung vollständig ausgepreist und der Markt schwimmt in neu gewonnener Liquidität, weil sich die Modelle der Banken und Fonds an günstigeres Geld anpassen. Der Markt hatte das schon vorletzte Woche antizipiert und dann letzte Woche, als, entgegen meiner Erwartung, die Inflationsdaten noch …