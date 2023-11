DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAUSHALTSURTEIL - Knapp eine Woche nach Bekanntwerden des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Nichtigkeit des Klimatransformationsfonds zeichnet sich in der Ampel-Koalition ein Streit über die künftige Finanzierung von Industriesubventionen ab. Während die Grünen vor dem Verlust hunderttausender Arbeitsplätze warnten und auf eine Reform der Schuldenbremse in der Verfassung drängten, erteilte die FDP sowohl einer generellen Reform als auch dem von SPD-Chefin Saskia Esken geforderten erneuten Aussetzen der Schuldenbremse eine Absage. (Welt)

HAUSHALTSURTEIL - In der Debatte um Konsequenzen aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr für Sozialkürzungen ausgesprochen. "Die Koalition ist aufgefordert, Lösungen zu finden, um die Staatsfinanzen weiter zu konsolidieren. Dabei müssen wir auch darüber reden, wo der Sozialstaat seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten kann", sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnte dagegen: "Kürzungen im sozialen Bereich kommen aus unserer Sicht nicht in Frage, weil das gerade in Zeiten hoher Inflation den sozialen Zusammenhalt gefährden würde", sagte Dröge. (Funke Mediengruppe)

GIROKONTEN - Die Bundesregierung will es Banken künftig wieder erleichtern, die Preise für Girokonten zu erhöhen. Solche Vertragsänderungen sollen grundsätzlich wieder greifen, wenn Verbraucher nicht innerhalb einer bestimmten Frist widersprechen. Das sieht ein Regelungsvorschlag für "Fiktionsklauseln" aus dem Bundesjustizministerium von Marco Buschmann (FDP) vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs brauchten Banken zuletzt die explizite Zustimmung ihrer privaten Kunden für Gebührenerhöhungen. (Handelsblatt)

WACHSTUMSFONDS - Das Ziel ist erreicht: Der "Wachstumsfonds Deutschland" ist mit einer Milliarde Euro an Wagniskapital komplett gefüllt. Die zuständige KfW Capital - die Beteiligungstochter der staatlichen Förderbank KfW - hat die letzten Zeichnungen finalisiert. Das erfuhr das Handelsblatt von vier Insidern. Das Geld kommt zu rund einem Drittel vom Bund. Wirtschafts- und Finanzministerium hatten den Fonds initiiert und sehen ihn als zentrales Instrument, um den Start-up- und Innovationsstandort Deutschland nach vorn zu bringen. Die übrigen zwei Drittel des Kapitals kommen von privaten Investoren, die bisher in Deutschland eher selten ihr Geld Wagniskapitalfonds (VCs) zur Verfügung stellen. Vertreten sind namhafte Größen der deutschen Versicherungswirtschaft. Den Insidern zufolge sind Allianz, Munich Re und Signal Iduna dabei. Auch der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock aus den USA ist demnach investiert. (Handelsblatt)

DIGITALGIPFEL - Vor dem am Montag beginnenden Digitalgipfel der Bundesregierung mahnt der Präsident des Digitalverbands Bitkom mehr Tempo bei der Digitalisierung an. "Leider gibt es kaum Fortschritte bei einigen wirklich großen Themen wie der Digitalisierung der Verwaltung und dem Digitalpakt 2.0 für die Digitalisierung der Schulen, also bei zwei Säulen, die für ein digitaleres Deutschland unerlässlich sind", sagte Ralf Wintergerst. (Wirtschaftswoche)

CO2-Preis - SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch warnt davor, Milliardenlücken nach dem Karlsruher Klimafonds-Urteil durch einen höheren CO2-Preis zu stopfen. "Ein explodierender CO2-Preis ist ein AfD-Konjunkturprogramm", sagte Miersch. "Was das für den Klimaschutz bedeutet, muss jedem klar sein." Zuletzt hatten Klimaexperten wie der Ökonom Ottmar Edenhofer verlangt, auch über eine Anhebung des CO2-Preises nachzudenken, allerdings verbunden mit einer Ausschüttung von Einnahmen an Bürger. Miersch dagegen warnt, die Anhebung treffe bestimmte Personengruppen besonders hart. (Süddeutsche Zeitung)

November 20, 2023 01:01 ET (06:01 GMT)

