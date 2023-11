Die Aktie von Volkswagen hat in den vergangenen Wochen wieder etwas zulegen können, nachdem es in den Vormonaten deutlich nach unten gegangen war. Am Freitag erhielt das Papier dabei auch Unterstützung von den Auslieferungszahlen vom Oktober. Zudem informierte der Konzern über den Stand des geplanten Sparprogramms.Im Oktober lieferte der Konzern mit all seinen Marken 765.500 Fahrzeuge aus und damit 10,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten. In China, dem wichtigsten ...

