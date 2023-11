ams Osram gibt 724.154.662 neue Aktien zu einem Bezugspreis von je 1,07 CHF (Kurs am Freitag: 3,4 CHF) aus. Der Bruttoerlös liegt bei 775 Mio. CHF (ungefähr 802 Mio. Euro). Für jede bestehende ams Osram Aktie erhalten ams Osram Aktionäre ein Bezugsrecht. 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von 11 Angebotenen Aktien zum Bezugspreis. Die Bezugsfrist beginnt am 22. November 2023 und endet am 6. Dezember 2023. ams Osram Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die Möglichkeit ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche für den Zeitraum vom 22. November 2020 bis zum (und inklusive dem) 4. Dezember 2023 erwartet wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...