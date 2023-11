Der DAX hat sich in den vergangenen Wochen stark präsentiert. Seit dem Oktober-Tief ist der deutsche Leitindex fast neun Prozent gestiegen. Am Freitag schloss er 0,8 Prozent höher bei 15.919,16 Punkten. Dieses Niveau dürfte der DAX zum Wochenstart behaupten. Der Broker taxiert den deutschen Leitindex rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart drei Punkte höher auf 15.922 Punkte.Im Fokus dürfte am heutigen Montag im DAX die Aktie von Bayer stehen. Nach der jüngsten milliardenschweren Glyphosat-Niederlage ...

