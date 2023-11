Bei Julius Bär sind die verwalteten Vermögen in den Monaten Juli bis Oktober zurückgegangen.Zürich - Bei Julius Bär sind die verwalteten Vermögen in den Monaten Juli bis Oktober zurückgegangen. Das dürfte vor allem an der negativen Entwicklung an den Finanzmärkten seit Mitte Jahr gelegen haben, denn die Privatbank konnte weitere Kunden-Neugelder anziehen. Die verwalteten Vermögen lagen per Ende Oktober 2023 bei 435 Milliarden Franken, nachdem sie per Ende Juni 441 Milliarden erreicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...