SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,35 US-Dollar. Das waren 74 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 72 Cent auf 76,61 Dollar.

Mit den Preisaufschlägen setzt sich am Erdölmarkt die Erholung vom Wochenausklang fort. In den Wochen davor waren die Preise dagegen überwiegend gefallen. Ausschlaggebend waren vor allem Konjunktursorgen in den großen Verbraucherländern USA und China sowie in Europa.

Vor diesem Hintergrund erlangt ein für das kommende Wochenende angesetztes Treffen des Förderverbunds Opec+ schon jetzt größere Aufmerksamkeit. Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund faktisch anführen, haben ihre Produktion in diesem Jahr bereits deutlich verringert. Marktteilnehmer fragen sich, ob weitere Mitglieder des Verbunds folgen werden./bgf/nas