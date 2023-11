Hong Kong (ots/PRNewswire) -Der Innovator in der Smart-Home-Branche kündigt die Verfügbarkeit seiner neuesten Innovation im Bereich Home Entertainment anGovee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, stellt jetzt das Govee TV Backlight 3 Lite (https://www.amazon.de/dp/B0CL6KNT72) vor, das am 20. November veröffentlicht wurde. Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite verfügt über die aktualisierte Govee Envisual (https://eu.govee.com/pages/govee-envisual) Farbanpassungstechnologie, die mit einem neuen Chip, die Farbanpassungsfähigkeit und Lichtstreifenqualität verbessert und optimiert wurde, was eine bessere Fernseherlebnis ermöglicht. Außerdem ist es Matter-kompatibel und funktioniert mit einer breiteren Palette an intelligenten Steuerungen. Als neuestes Einsteigermodell der TV-Hintergrundbeleuchtung-Serie von Govee ist das Govee TV Backlight 3 Lite eine ideale Wahl für Benutzer*innen, die ein angenehmes Heimkino-Erlebnis genießen möchten.Verbesserte Govee Envisual Technologie für stärkere FarbanpassungsfähigkeitDie TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite ist das erste Produkt der dritten Generation der TV-Hintergrundbeleuchtung-Serie von Govee, die mit der verbesserten Envisual Farbanpassungstechnologie ausgestattet ist. Zu den besonderen Eigenschaften der verbesserten Envisual Technologie gehören die Ausstattung des neue Chips, die Fisheye-Korrekturfunktion und verbesserte LEDs im Lightstrip.Im Vergleich zu dem Vorgänger steigt die Rechenleistung des aufgerüsteten Chips um 20 %. Er ermöglicht eine effizientere Verarbeitung von Informationen und verfügt über umfangreichere algorithmischen Funktionen. Durch die Korrektur von Fisheye-Verzerrungen wird die Farbanpassungsgenauigkeit verbessert, wodurch der Aufnahmebereich des Fernsehbildschirms vergrößert und die Farben mit höherer Genauigkeit erfasst werden.Bei der TV-Hintergrundbeleuchtung wurde RGBICW 4-in-1-Lichtkugeln verwendet, die eine weiße LED-Perle enthält und sorgt für eine genauere Farbwiedergabe sowie eine feinere Farbentwicklung. Durch diese Entwicklungen passen sich die Farben besser an den Bildschirm an und bringt den Nutzer*innen beeindruckendere Beleuchtungseffekte.Eine andere Eigenschaft der TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite ist das Gravitationsaufhängungsdesign der Kamera. Damit wird die Installation vereinfacht, um an ultradünne Fernsehgeräte gut anzupassen.Matter-Zertifizierung für nahtlose Smarthome-VerbindungDie neue TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite unterstützt den neuen Smarthome-Standard Matter, um eine bessere Smarthome-Verbindung zu erreichen. Durch die Integration mit den Smarthome-Plattformen, wie Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings, können Benutzer*innen eine ultimative Erahrung bekommen. Die Matter-Funktion wird nach der Aktualisierung von OTA in Q1 2024 verfügbar sein. Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant ist jetzt zu verwenden. Darüber hinaus lässt sich die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite über Govee DreamView-Modus mit bis zu sieben anderen Govee-Produkte synchronisiern. So entsteht ein immersives Beleuchtungserlebnis.Preis und VerfügbarkeitDie Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite für 55-65-Zoll Fernseher ist am 20. November 2023 auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CL6KNT72) und Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-tv-backlight-3-lite) für 89,99€ erhältlich.Über GoveeSeit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Die Bandbreite des Sortiments reicht von LED-Streifen und Innenbeleuchtung über Außenleuchten bis hin zu intelligenten Sensoren. Govee baut sein Ökosystem an intelligenten Produkten kontinuierlich aus und verbessert die Leistung, die Vorteile für den Benutzer und die Benutzerfreundlichkeit in allen Szenarien. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf Govee Website unter govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277624/image_5010931_41645542.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-bringt-das-fernseherlebnis-auf-das-nachste-level-mit-der-tv-hintergrundbeleuchtung-3-lite-301991786.htmlPressekontakt:Ryan Yang,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5652714