Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt und ist gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen.Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt und ist gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. In der Nacht auf Montag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0936 Dollar, am Morgen notiert sie mit 1,0917 nur leicht darunter. Auch zum Franken bleibt der US-Dollar auf der schwächeren Seite, wie Kurse von 0,8843 zeigen. So tief hat das Paar zuletzt...

