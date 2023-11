Das Instrument VTS0 DE000VTSC025 VITESCO TECHS GRP Z.VERK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 20.11.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument VTS0 VITESCO TECHS GRP Z.VERK. EQUITY has its first trading date on 20.11.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

