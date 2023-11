Secure-IC, aufstrebender Marktführer und globaler Anbieter von End-to-End-Cybersicherheitslösungen für eingebettete Systeme und vernetzte Objekte, freut sich, bekannt geben zu können, dass seine eingebettete Cybersicherheitslösung SecuryzrTM iSE (integrated Secure Element) 900 in den Flaggschiff-Smartphone-Chip Dimensity 9300 von MediaTek integriert wurde. SecuryzrTM von Secure-IC sorgt für den Schutz sensibler Daten und kritischer Prozesse innerhalb des Chipsatzes, verhindert unbefugten Zugriff und sichert die Integrität des Systems. Durch die Einführung von SecuryzrTM in Kombination mit der Unterstützung der Secure-IC-Zertifizierung auf Systemebene ist das SoC von MediaTek bereit für Common Criteria Level 4+ (AVA_VAN.5). Nach dem Erfolg dieses Projekts wird Secure-IC MediaTek kontinuierlich mit weiteren Sicherheitslösungen versorgen.

Hassan Triqui, CEO of Secure-IC (Photo: Business Wire)

Der MediaTek Dimensity 9300, der im November 2023 auf den Markt kommt, definiert mit seinen branchenführenden Funktionen die mobile Computernutzung neu.

Secure-IC war schon immer bestrebt, dem Markt die besten Sicherheitsinnovationen zu liefern. Die Integration der Lösung von Secure-IC in das MediaTek Dimensity 9300 ist ein wichtiger Meilenstein. Die SecuryzrTM iSE 900 Serie stärkt das MediaTek Dimensity 9300 mit einer fortschrittlichen Sicherheitsebene. Diese Technologie gewährleistet die Integrität des Systems, indem sie als Root of Trust (RoT) fungiert und eine sichere Verarbeitung ermöglicht.

Als Secure Enclave innerhalb des MediaTek Dimensity 9300 spielt SecuryzrTM iSE 900 eine zentrale Rolle bei der Absicherung kritischer Vorgänge während des gesamten Lebenszyklus des Geräts, wie z.B. Secure Boot, Firmware Updates Key Management. Es überwacht diese Prozesse kontinuierlich, um die Widerstandsfähigkeit gegen Störungen wie Cyber Physical Attacks zu gewährleisten und potenzielle Bedrohungen mit äußerster Zuverlässigkeit abzuschwächen. Parallel dazu lieferte Secure-IC robuste Softwarelösungen, einschließlich fortschrittlicher Funktionen für das Security Lifecycle Management.

"Secure-IC fühlt sich geehrt, als vertrauenswürdiger Partner ausgewählt worden zu sein, um Sicherheitslösungen für das Flaggschiff MediaTek Dimensity 9300 anzubieten", sagte Hassan Triqui, CEO von Secure-IC. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit der digitalen Welt, und wir freuen uns, eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der SoCs von MediaTek zu spielen.

"Die Integration der hochmodernen Sicherheitstechnologie von Secure-IC in unsere Dimensity 9300 stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Bestreben dar, unseren Kunden beim Kauf unserer Flaggschiffprodukte die absolut besten Lösungen anzubieten. Gemeinsam werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben und dafür sorgen, dass unser Dimensity 9300 neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Leistung setzt." Dr. Yenchi Lee, stellvertretender Generaldirektor des Geschäftsbereichs Drahtlose Kommunikation von MediaTek.

