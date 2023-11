Die Magnificent 7 sind heiß, fast jeder Anleger will sie im Depot haben. Bester Wert unter den glorreichen Sieben: Nvidia mit einem Plus von 237 Prozent. Der Chiphersteller begeistert die Börse mit seinen KI-Chips. Über Meta indes wird nicht so viel gesprochen, obwohl auch diese Performance ein Traum ist.Meta hat seit Jahresbeginn 180 Prozent zugelegt - das mit Abstand beste Jahr seit dem IPO im Jahr 2013. Im Durchschnitt ist der Meta-Aktienkurs um 27 Prozent gestiegen.Noch bemerkenswerter: Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...