Speyer (ots) -STURMKIND wurde 2016 von Martin Müller gegründet, der einen lang gehegten Kindheitstraum verwirklichen wollte - echten Motorsport in den eigenen vier Wänden erleben. Das erste Produkt, DR!FT, wurde durch Crowdfunding finanziert und hat mittlerweile mehr als 80.000 Racer im Einsatz. Die Produkte von STURMKIND (https://www.sturmkind.com), Made in Germany, stehen für langanhaltenden Spielspaß, realistisches Motorsportfeeling und bahnungebundene Rennen.Hybrid Gaming für die eigenen vier WändeHybrid Gaming ist die einzigartige Verschmelzung von virtuellem und realem Spiel, die eine völlig neuartige Spielwelt eröffnet. Die Produkte von STURMKIND vereinen seit 2016 die Möglichkeiten einer hochkomplexen Rennsimulation mit einem realen Rennspielsystem auf einzigartige Weise und das in einem immersiven digitalen und realem Erlebnis: Von virtuellem Tuning, realistischen Motorengeräuschen bis hin zu maßstabsgetreuer Beschleunigung."Mit STURMKIND definieren wir Gaming neu und bieten echten Rennspaß für die eigenen vier Wände. Dabei kombinieren wir die technischen Möglichkeiten der digitalen mit den Emotionen der analogen Welt. So können im Grunde überall bahnungebunden spannende Rennen mit Freunden gefahren werden.", sagt Martin Müller, Erfinder und Gründer.Einem größeren Publikum bekannt wurde STURMKIND in der Pro7 Sendung "Das Ding Des Jahres". Auch Prominente wie SMUDO von "Die Fantastischen Vier", Timo Scheider, Sidney Hoffmann, Felix von der Laden, Elias Hountond von den Drift Brothers und Kai Riemer von Porsche sind begeistert. Ihre Feedbacks sprechen für sich und unterstreichen die Einzigartigkeit der Produkte.Satte Black Friday Rabatte in der Shopping Season - bis zu 30% RabattZum diesjährigen Black Friday und der anstehenden Weihnachtssaison bietet STURMKIND die Möglichkeit, um Familie und Freunde mit dem faszinierenden Hybrid Gaming Erlebnis zu überraschen. Die DR!FT-Racer stehen mit exklusiven Rabatten bereit. Die Produkte sind so konstruiert, dass sie jahrelangen Spielspaß garantieren. Auch die ersten Modelle aus 2017 können upgedatet werden.Ab dem 17. November werden im Shop (https://www.sturmkind-shop.com/) die DR!FT-Racer mit bis zu 30 % und das Zubehör mit bis zu 50 % rabattiert erhältlich sein.