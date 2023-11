Sam Altman wird nicht als CEO zu OpenAI zurückkehren - jedenfalls vorerst. Auch die bisherige Interims-CEO Mira Murati muss ihren Posten schon wieder räumen. Neuer CEO soll Emmett Shear sein, Mitgründer der Streaming-Plattform Twitch. Emmett Shear wird neuer Interims-CEO bei OpenAI. Das hat Ilya Sutskever, Mitgründer des Unternehmens, am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Nachricht an die Mitarbeiter:innen bekannt gegeben.AnzeigeAnzeige Damit scheint ...

