Börsen News: 5 KI Aktien, die im Jahr 2024 durch die Decke gehen könnten

Im Jahr 2024 könnte ein weiterer Aufschwung im Bereich der KI-Aktien bevorstehen, angetrieben durch den anhaltenden Hype und das zunehmende Bewusstsein für das Potenzial künstlicher Intelligenz. Der erste große Hype um KI begann bereits im Jahr 2023, als Technologien wie ChatGPT und andere fortschrittliche Sprachmodelle eindrucksvoll demonstrierten, was KI zu leisten imstande ist.

Nun, da die Technologie immer mehr realweltliche Anwendungen findet, könnten KI-Aktien eine noch größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Trotz des anfänglichen Hypes, der nicht immer auf substanziellen Entwicklungen basierte, steht die KI-Industrie vor einer Phase, in der ihre wirklichen Auswirkungen und Möglichkeiten deutlich werden.

Die Frage, welche KI-Aktien im kommenden Jahr besonders erfolgreich sein könnten, steht daher im Fokus vieler Anleger - neben etablierten Large-Caps können auch kleinere Unternehmen einen ausgewogenen Portfolio-Mix garantieren.

Alphabet

Alphabet wurde zunächst von der schnellen Entwicklung und Veröffentlichung von ChatGPT etwas überrascht und geriet dadurch kurzzeitig ins Hintertreffen im KI-Wettbewerb. Trotz dieses anfänglichen Rückschlags verfügt Alphabet über eine starke Basis für zukünftige Innovationen im KI-Bereich. Mit vielen Jahren intensiver Forschung in diesem Feld und einem erheblichen Cashflow ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um eine führende Rolle in der Gestaltung der KI-Zukunft einzunehmen.

Alphabets umfangreiche Ressourcen und das erhebliche Know-how in der Technologieentwicklung ermöglichen es dem Unternehmen, schnell auf neue Trends und Herausforderungen in der KI zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Mit seiner Fähigkeit, massive Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen, ist Alphabet gut positioniert, um Künstliche Intelligenz mitzugestalten.

Nach AltIndex-Daten wirkt das Sentiment vielversprechend und verbesserte sich zuletzt stetig. Auch den Geschäftsausblick beurteilt das Analysetool positiv, während es insgesamt in der aktuellen Marktphase nur für ein "Hold-Rating" reicht.

Zuletzt wurde der Rücksetzer gekauft. Die Alphabet Aktie nähert sich erneut dem 52-Wochen-Hoch. Ein Ausbruch würde ein weiteres Kaufsignal generieren.

SoundHound AI

SoundHound AI ist ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gesteuerten Spracherkennung, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen für verschiedene Branchen spezialisiert hat. Heute richtet sich SoundHound mit seinen fortschrittlichen Spracherkennungsdiensten u.a. an Automobilhersteller oder Streaming-Dienste. Die Technologie von SoundHound ermöglicht es Fahrzeugen, auf Sprachbefehle zu reagieren, im Fast-Food-Restaurant der Wahl Drive-Ins Bestellungen mit hoher Präzision aufzunehmen und vieles mehr. Die Antworten werden von einem generativen KI-System erzeugt, das eine audioorientierte Variante von Chatbot-Diensten wie ChatGPT darstellt.

Die beeindruckende Kundenliste von SoundHound umfasst beispielsweise Snap. Das Social-Media-Unternehmen nutzt die KI-Software von SoundHound für die automatische Untertitelung von Videos auf Snapchat. Mit weiteren Kunden könnte die Aktie stets positiv reagieren und bietet mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 536 Millionen $ wohl noch eine attraktive Upside. Übrigens gab es im laufenden Jahr schon Zugewinne von rund 70 %.

Lemonade

Lemonade, ein Unternehmen, das sich auf KI-gesteuerte Versicherungstechnologie spezialisiert hat, hebt sich in der aktuellen Marktlandschaft als innovative und vielversprechende Option hervor. Als Pionier in der Nutzung von KI-Tools im Versicherungsmarkt zielt Lemonade nämlich darauf ab, traditionelle Prozesse zu revolutionieren und menschliche Fehler zu minimieren.

Trotz des schnellen Wachstums und der Fortschritte im Geschäftsmodell bleibt die Bewertung von Lemonade relativ bescheiden. Mit einem KUV von unter 4 bietet Lemonade eine attraktive Gelegenheit für Anleger, die nach nicht allzu teuren Wachstumsaktien suchen. Denn zweifelsfrei hat Lemonande die Chance, sowohl in der Technologie als auch im Versicherungsmarkt eine bedeutende Rolle zu spielen - vornehmlich dank günstiger Intelligenz.

Zuletzt testete die Lemonade Aktie ein weiteres Mal die Verlaufstiefs aus dem laufenden Jahr. Damit könnten Anleger ruhig eine Erholung abwarten, bevor sie einen Einstieg wagen.

Meta

Meta hat sich effektiv im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) positioniert und zeigt ein enormes Potenzial für weiteres Wachstum. Im Jahr 2023 erlebte das Unternehmen eine starke Entwicklung, insbesondere durch die Belebung des Werbegeschäfts. Zugleich kreiert die Fokussierung auf KI und die Integration dieser Technologie in die eigenen Plattformen neue Fantasie im Markt. Meta nutzt KI, um das Nutzererlebnis zu verbessern, zielgerichtetere Werbung zu ermöglichen und das Metaverse weiterzuentwickeln. Die Investitionen in fortschrittliche KI-Technologien und -Anwendungen könnten Meta in eine führende Position im Wettbewerb um die nächste Generation von Internet- und Social-Media-Plattformen katapultieren. Diese strategische Ausrichtung bietet die Möglichkeit, das Geschäft von Meta nicht nur zu stärken, sondern auch neue Chancen zu erschließen.

Der Aktienkurs offenbart aktuell die starke Entwicklung und Hoffnung des Unternehmens. Im Laufe des Jahres hat sich die Meta Aktie mehr als verdoppelt. Nun folgte der Ausbruch aus der Konsolidierung - die Meta Aktie bleibt eine heiße Wette in einer möglichen Jahresendrallye.

Der AI-Score von AltIndex sieht einen klaren Kauf - zuletzt verbesserte sich das Sentiment um weitere 15 %. Die Anleger lieben aktuell die Meta Aktie wieder.

IBM

IBM ist ein renommiertes Technologieunternehmen mit einer langen Geschichte, das in den letzten Jahren mit massiven Problemen kämpfte. Dennoch demonstriert IBM aktuell wieder die Relevanz im Technologiesektor.

Denn im Bereich der künstlichen Intelligenz verfolgt IBM eine Strategie, die menschliche Intelligenz ergänzen, die Effizienz steigern und Kosten senken möchte. Trotz des Verkaufs seines Watson Health-Geschäfts Anfang 2022 bleibt das Unternehmen im Gesundheitssektor aktiv, wo es KI einsetzt, um beispielsweise die Markteinführung neuer Medikamente zu beschleunigen. Doch mit einem Engagement in verschiedenen Branchen unterstreicht IBM den Plan, KI effektiv zu nutzen und so den langfristigen Einfluss im Technologiebereich zu sichern.Neben dem KI-Megatrend hat IBM mit dem Quantencomputer noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer.

Daten von AltIndex offenbaren dennoch ein durchwachsenes Sentiment und einen moderaten Geschäftsausblick. Bevor die IBM Aktie eine neue Hausse erlebt, dürften sich diese Trend-Indikatoren verbessern.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.