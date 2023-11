München (ots) -- Sprühen die Funken zwischen Prinzessin Xenia und Jona?- Wohnungssuche bei Kader Loth und Isi- Diogo Sangre unterzieht sich Drogentest- "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEIDiogo unter Drogenverdacht! Hat der Hobby-Boxer wirklich Substanzen zu sich genommen, ehe er gegen Reality-Star Aleks Petrovic bei "Fame Fighting" in den Ring gestiegen ist? Arielle trifft auf ihren Vater - was sagt er zur Transition seiner Tochter und ihrem Schönheitswahn? Das Thema Vater ist auch bei Nathalie präsent. Cosimo wünscht sich, dass sie auf die Suche nach ihrem Papa geht."B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.Xenia und Jona begeben sich gemeinsam zur Hundeschule, in der Hoffnung auf hilfreiche Tipps für ihre Vierbeiner. Nach den aufreibenden Erlebnissen im Survival-Camp wird in der WG diskutiert, wobei auch Gino und Xenia ihre Differenzen klären müssen. Kann Gino Xenia glauben oder gibt sie zu, dass sie gelogen hat?Diogo unterzieht sich derweil einem Drogentest, nachdem ihm Aleks Petrovic des Drogenkonsums beschuldigt hat. Diogo hat ihn zuvor beim "Fame Fighting" besiegen können. Wie wird der Test ausfallen und kann Diogo seine Ehre wieder herstellen? Auch Eric geht als Sieger aus dem Boxduell gegen Mike Heiter hervor. Er hat allerdings eine ganz andere Agenda - er appelliert, dass Walentina Doronina nicht mehr im TV zu sehen sein wird.Kader und Isi besichtigen eine Wohnung, die vielleicht ihr neues Heim werden könnte. Bei Cosimo und Nathalie erhoffen sie sich Tipps für die Wohnungssuche. Auch Cosimo und Nathalie liegt etwas auf dem Herzen: Der Ex-DSDS-Star schlägt seiner Liebsten vor, auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater zu gehen. Wird die Detektei Sindermann ihr helfen können? Und welche Gefühle kommen da zutage, schließlich hat der Vater die Familie früh verlassen ...Arielles Vater stattet der WG einen Besuch ab. Früher war das Verhältnis von Vater und Tochter schwierig. Wie stehen sie heute zueinander? Was sagt der Vater zur Transition? Eines ist sicher: Beim Thema Schönheits-OPs sind sie sich nicht einig."B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben""B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5652754