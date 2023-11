FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Aurubis von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 89 auf 86 Euro gesenkt. Für die Kupferhütte werde das laufende Geschäftsjahr wohl durchwachsen ausfallen, schrieb Analystin Emna Ben Bdira in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtige Wachstumsprojekte dürften sich erst Ende des kommenden Jahres auswirken. Der Aktie fehle es deshalb vorerst an Kurstreibern, zumal ihr angepasstes Kursziel nur noch wenig Kurspotenzial verspreche./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 19:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 07:25 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006766504