DAX stabil bei 15.900 Punkten. Medientitel wieder im spannend

Unternehmen im Fokus

Bayer wartete mit zwei Hiobsbotschaften auf. Zum einem wurde der Konzern im Rahmen eines Glyphosat-Prozesses zu einer Zahlung von über 1,5 Milliarde US-Dollar verurteilt. Die Leverkusen deuteten jedoch an, in Berufung zu gehen. Am Wochenende meldete Bayer zudem, dass die Phase III-Studie zu Asundexian nicht die gewünschten Ergebnisse brachte. Die Aktie gab zu Handelsbeginn zweistellig nach. Die Aktie von Siemens Energy war weiterhin gefragt und kratzte an der Marke von EUR 12. Im Fokus einiger Investoren sind zudem Medienwerte wie ProSiebenSat.1 und RTL Group. Das vierte Quartal ist traditionell das umsatzstärkste Quartal. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Werbeeinnahme stützte die beiden Titel.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.941/16.043/16.090/16.233 Punkte Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Abschlag von ein paar Punkten. Die Widerstandsmarke von 15.941 Punkten bleibt zunächst jedoch in greifbare Nähe. Solange die Unterstützungszone zwischen 15.722 und 15.784 Punkten intakt ist, dürfte der nächste Ausbruchversuch nicht lange auf sich warten lassen. Gelingt es, die Marke von 15.941 Punkten zu überwinden, eröffnet sich für den DAX® weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.043 beziehungsweise 16.233 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 06.10.2023 -20.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.11.2018 - 20.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de