Unterföhring (ots) -20. November 2023. Normalerweise berichten sie von aktuellen Nachrichten aus der ganzen Welt - am Donnerstag zeigen Dunja Hayali und Ingo Zamperoni in SAT.1, wie clever sie selbst sind. Die beiden Nachrichtensprecher sind die ersten Gaststars der neuen Folgen "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?". Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Dunja und Ingo wieder einzigartige Quizfragen.Wer schafft es bis zur 1%-Frage? Die Auflösung gibt's am Donnerstag, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.So funktioniert die Show"Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Der oder die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro."Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - ab Donnerstag, 23. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.