Die Tesla-Aktie hat seit Anfang November wieder deutlich zugelegt. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem neue Details zum 25.000-Euro-Stromer und Gerüchte um Subventionen in Indien. Die Long-Empfehlung vom 26. Oktober liegt mehr als 30 Prozent vorne und sollte aus technischer Sicht weiter profitieren können.Mit einem Plus von mehr als neun Prozent hat sich das Papier des EV-Herstellers in der abgelaufenen Handelswoche deutlich von seinem Jahrestief bei 194,07 Dollar und der psychologisch wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...