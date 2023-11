Essen (ots) -Die neue Produktlinie von MEDION bietet Sauger mit Zyklon-Technologie für jedes Budget und punktet mit flexiblen Lösungen für alle Anwendungsbereiche.MEDION stellt heute seine neue Produktlinie an Akku-Staubsaugern vor. Die drei neuen Modelle zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten aus: Unter anderem passt ein Staubsensor die Saugkraft automatisch an, aber auch die manuelle Anpassung der Saugleistung ist möglich. Insgesamt stehen drei Stufen zur Verfügung (ECO, AUTO und MAX), die sich über ein LED-Display steuern lassen. Die neuen kabellosen MEDION Modelle können sowohl als Boden- als auch als Handstaubsauger eingesetzt werden und bieten durch die verschiedenen Wechseldüsen und -aufsätze Flexibilität bei der Anwendung. Die leistungsstarken Akkus sind bei allen Modellen wechselbar.MEDION LIFE P400 W Akku-Stielstaubsauger: Maximale Leistung für lupenreine SauberkeitDas Top-Modell des neuen Produkt Line-Ups säubert Böden zuverlässig mit 400 Watt und einer Saugleistung von bis zu 26 Kilopascal. Der MEDION LIFE P400 W saugt dabei nicht nur, sondern übernimmt dank mitgeliefertem aufsetzbarem Wassertank mit speziellem Mikrofasertuch gleichzeitig das Wischen. Mit einem Staubbehälter von bis zu 700 Milliliter ist der P400 W besonders für größere Wohnflächen geeignet und bringt mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten im ECO-Modus die dafür notwendige Ausdauer mit. In dunkle Ecken und Ritzen dringt der LIFE P400 mit seiner motorisierten Bürste vor und die LED-Beleuchtung macht selbst kleinste Schmutzpartikel sichtbar. Durch ein verstellbares Saugrohr und das umfangreiche Zubehör-Paket ist der Akku-Staubsauger zudem maximal flexibel. Ist der Staubbehälter einmal voll, lässt er sich hygienisch mit nur einem Handgriff ausleeren. Aufbewahrt wird der Stielstaubsauger mit der praktischen Wandhalterung oder dem Ständer mit Ladefunktion.MEDION LIFE P350 W Akku-Stielstaubsauger: Flexibler AlleskönnerAuch der MEDION LIFE P350 W punktet in Sachen Leistung: Mit einer maximalen Saugkraft von 24 Kilopascal und 350 Watt unterstützt er bestens beim nächsten Hausputz. Er kann ebenfalls nicht nur kräftig saugen, sondern mit dem aufsetzbaren Wassertank gleichzeitig wischen. Und Flexibilität steht auch hier an erster Stelle: Der Akku-Stielstaubsauger wird ab Werk mit umfangreichem Zubehör geliefert und kann darüber hinaus auch als Handstaubsauger eingesetzt werden. Die motorisierte Bürste mit LED-Beleuchtung hilft bei der Reinigung in dunklen Ecken. Im ECO-Modus hält der praktische Alleskönner bis zu 55 Minuten lang durch. Der kabellose Haushaltshelfer verfügt ebenfalls über eine Staubbehälter-Kapazität von 700 Millilitern und eignet sich damit für Haushalte aller Größen. Wie alle Modelle der neuen Produktlinie, lässt sich auch der P350 W hygienisch leeren.MEDION LIFE P250 Akku-Stielstaubsauger: Einfach sauberAuch für kleinere Haushalte hat MEDION die optimale Lösung parat: Der MEDION LIFE P250 mit einer Saugleistung von maximal 22 Kilopascal und 250 Watt zieht auch hartnäckige Verunreinigungen mühelos ein. Das Volumen des Staubbehälters beträgt 400 Milliliter. Insgesamt unglückliche Formulierung. Ist der Behälter voll, wir er mit nur einem Handgriff einfach und hygienisch geleert. Die motorisierte Bürste mit LED-Beleuchtung reinigt dabei effizient und auch der Schmutz in schwer zugänglichen Ecken bleibt nicht verborgen. Und der Akku-Staubsauger ist nicht nur praktisch, sondern auch ausdauernd: Mit einer Betriebsdauer von satten 54 Minuten hält er auch einen umfangreichen Putzmarathon durch.VerfügbarkeitDer MEDION LIFE P400 W (199,95 Euro) und der MEDION LIFE P350 W (149,95 Euro) sind ab sofort im MEDION-Shop erhältlich. Der MEDION LIFE P250 (119,95 Euro) folgt Anfang 2024.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5652854