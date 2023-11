Alternativer Weg zur Erschließung des Merlin-Projekts wird geprüft

Anzeige / Werbung

Für das Merlin-Diamanten-Projekt in Australien ist derzeit eine Machbarkeitsstudie in Arbeit. Sie hat Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) vorläufig gestoppt, um einen alternativen Weg zur Erschließung des Projekts zu untersuchen. Er würde das Projekt in einem kleineren Rahmen in Produktion bringen und dadurch zu niedrigeren Kosten führen.

Vor dem Hintergrund des schwierigen Kapitalmarktumfelds und im Bemühen, die eigene Bilanz zu schonen, prüft Lucapa Diamond derzeit, ob es möglich und sinnvoll ist, das Merlin-Diamanten-Projekt in einem kleineren Rahmen in Produktion zu bringen.

Enthaltene Werte: AU000000LOM6