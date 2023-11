Gute Zahlen und der Ausbau der Kooperation mit Amazon haben die Aktie des Ratenzahlungsspezialisten Affirm angetrieben. Das Comeback nimmt aber gerade erst richtig Fahrt auf."Buy now, pay later" - kurz BNPL - ermöglicht es Kunden, größere Einkäufe in mehreren Raten zu bezahlen. Der US-Finanzdienstleister Affirm hat sich auf diese Art der Zahlungsabwicklung spezialisiert. Einkäufe bei Onlineshops in Nordamerika, die BNPL über Affirm als Bezahloption anbieten, können dann bequem in Raten bezahlt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...