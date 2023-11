Zum Wochenauftakt können die Anteilscheine von Shell und TotalEnergies leicht zulegen. Denn auch die Ölpreise kletterten im frühen Handel weiter. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,35 US-Dollar. Das waren 74 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 72 Cent auf 76,61 Dollar.Mit den Preisaufschlägen setzt sich am Erdölmarkt die Erholung vom Wochenausklang fort. Vor diesem Hintergrund erlangt ein für das kommende Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...