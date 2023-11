FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2023 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 465 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10400 (10000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1081 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11150 (10900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 868 (879) PENCE - HSBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1770 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OCADO PRICE TARGET TO 575 (750) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2250 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERN. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 300(310)P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 390 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 510 PENCE - RBC RAISES CURRYS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 7000 (6000) PENCE - UBS CUTS INTERNATIONAL DISTR. SERVICES TARGET TO 290 (315) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken