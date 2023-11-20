FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2023 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 465 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 10400 (10000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1081 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11150 (10900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 868 (879) PENCE - HSBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1770 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OCADO PRICE TARGET TO 575 (750) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2250 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERN. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 300(310)P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 390 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 510 PENCE - RBC RAISES CURRYS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 7000 (6000) PENCE - UBS CUTS INTERNATIONAL DISTR. SERVICES TARGET TO 290 (315) PENCE - 'NEUTRAL'
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