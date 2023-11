Berlin/Bonn (ots) -Der außenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Jürgen Trittin, sieht in der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten eine große Chance für Deutschland, sich ökonomisch und politisch stärker zu diversifizieren. Im Interview mit phoenix führte er dazu aus: "Das Wort Partnerschaft und fairer Handel ist da entscheidend". Für den Grünen-Politiker ist eine Kooperation auf Augenhöhe von großer Bedeutung. Dabei müssten die Interessen Afrikas ernst genommen und partnerschaftlich behandelt werden.Die jahrelange Kolonialpolitik hat die afrikanischen Länder geprägt. Vor diesem Hintergrund sei auch die Afrikapolitik Chinas zu bewerten. Viele afrikanische Staaten hätten verstanden, dass China die Methoden der europäischen Kolonialpolitik "bestens imitiert" und frühzeitig versucht hätte, "Rohstoffreserven für sich zu monopolisieren", so Trittin. Afrika sei deswegen auf der Suche nach neuen Partnerschaften, um eine einseitige Abhängigkeit zu verhindern. Trittin empfiehlt diese Chance als EU und Deutschland zu nutzen. Dabei dürften die Länder nicht nur als Quelle von Rohstoffen gesehen werden. "Wir setzen darauf, gemeinsam mit diesen Ländern [...] Wertschöpfungsketten aufzubauen, damit die Armut überwunden werden kann und Afrika eben nicht länger nur als kolonialer Rohstofflieferant betrachtet wird", so der außenpolitische Sprecher der Grünen bei phoenix.Das ganze Interview sehen auf dem phoenix YouTube-Kanal hier: https://phoenix.de/s/uvAPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5652968