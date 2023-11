© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Risberg



Es war ein Paukenschlag in der Tech-Welt: Am späten Freitag schmiss der Verwaltungsrat von OpenAI CEO Sam Altman raus. Nun scheint er bereits einen neuen Job gefunden zu haben.Microsoft-CEO Satya Nadella sagte auf der Social-Media-Plattform X, dass Altman und der ehemalige OpenAI-Präsident und Chairman Greg Brockman zusammen mit anderen Kollegen zu Microsoft wechseln werden, um ein neues fortschrittliches KI-Forschungsteam zu leiten. Die Microsoft-Aktie ist mit einem Plus von über zwei Prozent in den Handel gestartet. [twitter]1726509045803336122[/twitter] "Wir freuen uns darauf, ihnen schnell die für ihren Erfolg erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir bleiben unserer …