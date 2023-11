Port Hawkesbury, Nova Scotia, Kanada (ots/PRNewswire) -EverWind Fuels, das modernste Wasserstoffprojekt Nordamerikas, erhält finanzielle Mittel aus dem umfassenden Programm der kanadischen Regierung zur Dekarbonisierung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung der Wirtschaft auf dem Weg zum Netto-Null-ZielSean Fraser, Kanadas Minister für Wohnungsbau, Infrastruktur und Kommunen, erklärte heute im Namen von Mary Ng, Ministerin für Exportförderung, internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung, dass die Regierung den grünen Energie-Hub unterstützen werde, den EverWind Fuels in der Provinz Nova Scotia errichtet. EverWind und Export Development Canada haben sich grundsätzlich auf die Bedingungen einer Kreditfazilität in Höhe von 125 Millionen Dollar geeinigt, um das Projekt zu unterstützen, vorbehaltlich der abschließenden Due-Diligence-Prüfung. Dieses Darlehen wird die Erzeugung sauberer Energie und die Produktion von saubererem Wasserstoff unterstützen, die nach Deutschland und andere Märkte rund um den Globus exportiert sowie zur Deckung des Bedarfs im Inland verwendet werden können.Minister Fraser verkündete die Entscheidung gemeinsam mit Trent Vichie, CEO bei EverWind Fuels, Chief Terry Paul, Membertou First Nation, Chief Cory Julian, Paqtnkek First Nation, Chief Wilbert Marshall, Potlotek First Nation, und Mike Kelloway, Mitglied des Parlaments für Cape Breton Canso.Zitate"Nova Scotia ist gut aufgestellt, um in der aufstrebenden grünen Energiewirtschaft eine Führungsrolle zu übernehmen - und diese vielversprechende Zukunft beginnt an Orten wie Cape Breton - Canso. Die nachhaltigen Arbeitsplätze, die durch Projekte wie EverWind entstehen, werden generationenübergreifende Auswirkungen auf meinen Wahlkreis haben. Unsere Regierung ist stolz darauf, die Entwicklung einer grünen Wirtschaft in unseren ländlichen Kommunen zu unterstützen."Mike Kelloway, Mitglied des Parlaments für Cape Breton - Canso und Parlamentarischer Sekretär des Ministers für Fischerei, Ozeane und die kanadische Küstenwache"Diese Investition wird dazu beitragen, die Infrastruktur aufzubauen, die das wirtschaftliche Fundament unserer Region für die kommenden Jahrzehnte legen wird. Projekte wie EverWind werden den östlichen Provinzen Kanadas zu weltweiter Aufmerksamkeit verhelfen - nicht nur als ein herausragender Standort für Investitionen, sondern auch als Vorreiter für saubere, erneuerbare Energien."Sean Fraser, Minister für Wohnungsbau, Infrastruktur und Gemeinden"Beim Thema Nachhaltigkeit geht es darum, Chancen zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig sind. Diese Finanzierung wird dabei helfen, EverWinds grünen Energie-Hub fertigzustellen, der aufgrund seiner internationalen Partnerschaften, seinem weltweit führenden Tiefwasserterminal in Point Tupper und reichlich vorhandener Windkraft eine attraktive Gelegenheit darstellt, erschwinglichen grünen Wasserstoff für den Export und für die inländische Dekarbonisierung zu produzieren."Mary Ng, Ministerin für Exportförderung, internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung"Die heutige Investition von 125 Millionen Dollar in EverWind Fuels wird Kanadas Rolle als führender Anbieter von sauberer Energie und Technologie für unsere internationalen Partner stärken. Zudem trägt die Investition dazu bei, dass Kanada seine Verpflichtungen im Rahmen der Deutsch-Kanadischen Wasserstoffallianz, die letztes Jahr in Stephenville bekannt gegeben wurde, auch künftig einhalten kann. Ich gratuliere EverWind und allen beteiligten First Nations und lokalen Partnern zu diesem Projekt und freue mich darauf, weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas in einer globalen klimafreundlichen Wirtschaft zu erhalten und zu verbessern."Jonathan Wilkinson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen"Die grünen Energie-Hubs von morgen werden heute errichtet. Mit der Unterstützung erkennt die kanadische Regierung die enormen Anstrengungen an, die für den Aufbau dieser neuen Industrie notwendig sind, und tätigt einen wichtigen Schritt auf dem Weg in eine klimafreundlichere Welt und ein wirtschaftlich erfolgreiches atlantisches Kanada. Wir sind stolz auf unsere Errungenschaften, die wir in den vergangenen zwei Jahren im Schulterschluss mit unseren First Nations-Partnern erzielt haben, und danken allen, die uns dabei unterstützt haben."Trent Vichie, CEO, EverWind Fuels"Membertou ist stolz darauf, bei der Errichtung des Hubs für grüne Kraftstoffe in Nova Scotia mit EverWind zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung dieses Projekts liefert ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Partnerschaft und wirtschaftliche Versöhnung funktionieren können. Wir werden uns dafür einsetzen, den Übergang zu grüner Energie in Nova Scotia und der Welt voranzutreiben. Wir freuen uns, dass die Regierung die Erfolge anerkennt, die wir mit diesem Projekt erreicht haben - einschließlich der Zusammenarbeit mit unseren Communitys."Chief Terry Paul, Membertou First Nation"Dieses Projekt, das von unseren Communitys und nun auch von der kanadischen Regierung unterstützt wird, bietet die Chance, einen langfristigen, ökologisch nachhaltigen Wohlstand für die Region zu schaffen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen und eine saubere Zukunft für unsere Enkelkinder aufzubauen."Chief Cory Julian, Paqtnkek First Nation, und Rose Paul, CEO, Bayside Corporate"In Potlotek sind wir stolz darauf, ein bedeutender Partner bei der Entwicklung von EverWinds grünem Wasserstoff-Hub zu sein. Wir freuen uns über die Anerkennung der kanadischen Regierung für die bisherigen Errungenschaften eines Projekts, das unsere Werte der nachhaltigen Bewirtschaftung von Land, Luft und Wasser versteht und repräsentiert."Chief Wilbert Marshall, Potlotek First Nation"Ein Projekt wie EverWinds ist ein großartiges Beispiel für echte wirtschaftliche Versöhnung."Darryl McDonald, CEO, Potlotek First NationFaktenüberblick- EverWind entwickelt eines der fortschrittlichsten Hubs für grüne Brennstoffe in Nordamerika, wobei bisher mehr als 180 Millionen Dollar Privatkapital investiert wurden- Dieses Projekt trägt zur Dekarbonisierung des Planeten bei, indem es für jede Tonne grünen Ammoniaks, das EverWind produziert, zwei Tonnen CO2 ersetzt. Dieses Ammoniak kann von Lebensmittelproduzenten, Industrieunternehmen oder Energieerzeugern verwendet werden.- Das mehrphasige Projekt von EverWind wird voraussichtlich über 3.300 langfristige Arbeitsplätze und Tausende von befristeten Arbeitsplätzen schaffen, die je nach Wachstum des Hubs für grüne Kraftstoffe erhalten bleiben.- Diese Initiative fördert das Wachstum der Wirtschaft von Nova Scotia und Kanada - mit einem jährlichen Beitrag von etwa 1,5 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP durch den Betrieb.- Dieses Hub für grüne Kraftstoffe bedeutet einen echten wirtschaftlichen Ausgleich mit Membertou, Paqtnkek und Potlotek als Eigenkapital- und Entwicklungspartner von First Nations.- Kanada macht wichtige Fortschritte im Hinblick auf die Ziele der Deutsch-Kanadischen Wasserstoffallianz und erleichtert die gegenseitige Dekarbonisierung, den Handel und die Infrastruktur.Anerkennung der Mi'kmaq und ihres angestammten TerritoriumsEverWind Fuels erkennt das angestammte und unberührte Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen sie als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Hüter dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Unsere Arbeit folgt einem Grundprinzip der Mi'kmaq: dem Umweltschutz. Wir haben uns verpflichtet, mit den Mi'kmaq zusammenzuarbeiten, indem wir sie um Rat fragen, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.Informationen zu EverWind FuelsEverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger grüner Wasserstoffentwickler. EverWind erhielt in Nordamerika die erste Umweltzulassung für ein umfangreiches grünes Wasserstoffprojekt und ist weit vorangeschritten bei Planung, Konstruktion und Entwicklung der ersten Phase sowohl seiner Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie als auch seiner Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak umwandeln wird. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere Kultur der Sicherheit an erster Stelle, die sich in 18 Jahren ohne Arbeitszeitverlustunfälle zeigt, spiegelt eine hochqualifizierte und umfassend zertifizierte Belegschaft wider.EverWind hat drei First Nations-Equity-Partner und setzt sich für eine echte Einbindung von Rechteinhabern und die Förderung sozialer und wirtschaftlicher Versöhnung ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Gemeinden und Interessenverbänden zusammen.EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners und ehemaligen Blackstone Partner. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Engineering und Energieversorgung tätig waren. Außerdem wird EverWind von einem erstklassigen Beratungsteam unterstützt, darunter Black & Veatch, ILF, RES, Strum Environmental, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, Morgan Stanley, CIBC und Citi.Adam Langer, Director Public Affairs, adam.langer@EverWindfuels.com, (902) 201-0643Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280416/EverWind_Fuels_Company_The_Government_of_Canada_announces_fundin.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kanadas-regierung-kundigt-fordermittel-zur-beschleunigung-der-entwicklung-sauberer-energie-in-den-ostlichen-provinzen-an-301993328.htmlOriginal-Content von: EverWind Fuels Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168417/5653021