Essen (ots) -Die KÖTTER Unternehmensgruppe, Top 10-Anbieter für Facility Services und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland, sucht mit einer groß angelegten Personaloffensive nach weiterer Verstärkung in ganz Deutschland. Parallel arbeiten interne Projektgruppen an verschiedenen Maßnahmen, um die Arbeitgebermarke konsequent auszubauen.Was macht das Arbeiten bei KÖTTER Services aus? In welchen Teilbereichen muss die Unternehmensgruppe noch besser werden? Was läuft gut und sollte unbedingt beibehalten werden? Diese und viele weitere Fragen hat die Dienstleistungsgruppe mit Stammsitz in Essen in den vergangenen Monaten zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ganz Deutschland gestellt."Employer Branding ist für uns so viel mehr als eine reine Kreativkampagne. Denn was nützt die beste Werbung, wenn das Erlebte nach der Einstellung nicht zum Versprechen auf der Stellenanzeige passt", sagt Sonja Mondroch, Leiterin Recruiting in der KÖTTER Unternehmensgruppe. "Authentizität und Nachhaltigkeit stehen für uns im Fokus: Wir wollen langfristig überzeugen und nicht blenden. Und uns ist dabei klar: Auch wir haben unsere Potenziale noch nicht ausgeschöpft - können und wollen also gemeinsam noch besser werden."100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vom Azubi bis zur Geschäftsführung, hat die Unternehmensgruppe daher in mehreren mehrtägigen Workshops befragt - durchgeführt von einem externen Partner. "Wir haben uns ganz bewusst aus den Workshops rausgenommen", erklärt Carsten Dahlke, Leiter Marketing in der KÖTTER Unternehmensgruppe über die Entscheidung für den Einsatz des externen Partners. "Und die Ergebnisse haben uns recht gegeben. Wir wissen nun, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um ein noch besserer Arbeitgeber zu werden. Und wir wissen, was unser Team bereits heute an uns zu schätzen weiß. Und genau diese Erkenntnisse haben nun Einzug in unsere Kampagne "KÖTTER United" gefunden."Sonja Mondroch: "KÖTTER United steht für das Wir-Gefühl in unserer Unternehmensgruppe. Gerade dieses Miteinander hat sich in sämtlichen Workshops als zentraler Faktor herauskristallisiert. Es macht die KÖTTER Unternehmensgruppe zu einem Arbeitgeber, auf den man stolz sein kann und von dem man Freunden und Familie gerne erzählt."Carsten Dahlke ergänzt: "Genau dieses Image tragen wir nun auch nach außen. Bei unseren Online-Kampagnen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter setzen wir auf Motive, auf denen ausschließlich tatsächliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Arbeitsplätze aus der Selfie-Perspektive präsentieren."Die nun gestartete Kampagne wird über mehrere Monate auf verschiedenen Online-Portalen sichtbar sein, in deren Fokus rund ein Dutzend unterschiedliche Berufe stehen. Die Unternehmensgruppe sucht bundesweit u. a. Verstärkung für den Bereich der Sicherheits- und Reinigungsdienstleistungen, wie auch für technische, handwerkliche und kaufmännische Berufe.