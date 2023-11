FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault nach einem Kapitalmarkttag der Elektroauto-Sparte Ampere auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei sinnvoll, Ampere als schlankes neues Unternehmen ohne die aufgeblähte Kostenstruktur und die potenziellen betrieblichen Ineffizienzen traditioneller Autobauer zu gründen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass Ampere dank der softwaredefinierten Fahrzeugarchitektur in der Lage sein wird, die Produktentwicklung zu beschleunigen sowie gleichzeitig von der Infrastruktur von Renault zu profitieren./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

