FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Kosmetikkonzern habe in Paris seine Investitionen im Bereich Beauty-Tech erläutert, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei enttäuscht, dass Themen wie dem langfristigen Wachstum in China und dem Wachstum der Sparte Dermatological Beauty nicht mehr Zeit gewidmet worden sei./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

