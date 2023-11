DJ MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet

Die Wall Street dürfte am Montag gut behauptet in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,1 Prozent zu.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung zeigen sich die Anleger nun zurückhaltender. Die Handelswoche in den USA ist kurz. Am Donnerstag findet wegen Thanksgiving kein Handel statt und am Freitag nur ein verkürzter. Gestützt wird die Stimmung jedoch weiterhin von der Hoffnung, dass in den USA der Zinsgipfel erreicht ist und es keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus geben werde.

"Die jüngsten Inflationsdaten nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank immer noch auf dem richtigen Weg ist, um eine weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen, wobei der Konsens fest davon ausgeht, dass der Zinserhöhungszyklus nun beendet ist", so Interactive Investor.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn wird lediglich der Index der Frühindikatoren veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legen Microsoft vorbörslich um 1,4 Prozent zu. Der vor drei Tagen entlassene Chef und Mitgründer des US-Unternehmens OpenAI, Sam Altman, geht zu Microsoft. Microsoft-Chef Satya Nadella teilte am Montag auf X (früher Twitter) mit, Altman und Greg Brockman, ebenfalls ein Mitgründer von OpenAI, würden "zusammen mit anderen Kollegen" bei Microsoft anheuern und dort "ein neues Forschungsteam für Künstliche Intelligenz" führen. OpenAI hat den erfolgreichen Chatbot ChatGPT entwickelt.

Erst nach Handelsschluss werden Zahlen von Zoom Video Communications für das dritte Quartal erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.