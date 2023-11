Monumental Minerals Corp. gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen von "Monumental Minerals Corp." in "Monumental Energy Corp." ändern wird. Die Namensänderung wird am morgigen Dienstag, dem 21. November 2023, in Kraft treten.



Bei Markteröffnung am 21. November 2023 werden die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen gehandelt. In Verbindung mit der Namensänderung wird das Handelssymbol des Unternehmens in "MNRG" geändert.



Die den Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen zugewiesene CUSIP-Nummer wird 61534D108 lauten.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

